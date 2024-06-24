والي الجزيرة يوجه برفع قدرات المستنفرين لمعركة الكرامة

إطلع الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي الجزيرة المكلف لدي ترأسة بمكتبة بالمناقل العاصمة الادارية لولاية الجزيرة اليوم الاجتماع الموسع للجنة أمن الولاية على تنوير مفصل حول موقف العمليات فى المحور الغربي المناقل الي جانب الموقف الأمني بالمناطق المحررة وذلك بحضور اللواء ركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الاولي مشاة والعميد أمن عماد سيد أحمد مدير جهاز المخابرات العامة ومدير شرطة ولاية الجزيرة وقيادات المقاومة الشعبية. و أمن الاجتماع على مزيد من الخطوات الرامية لتوفير الامن وتحرير الولاية من دنس التمرد و على صعيد اخر وجه والي الجزيرة لدي لقائة قيادات المقاومة الشعبية بالقرشي والمناقل وقري الحصاحيصا و ابوقوتة بالعمل المتواصل لرفع قدرات المستنفرين والمقاومة الشعبية لمعركة الكرامة ضد مليشيات ال دقلو الارهابية وأشار بالجهود الكبيرة لحكومة الجزيرة لتأمين الموسم الزراعي الصيفي وتوفير الغذاء .​​​​​

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