شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سوداني يغني في شوارع مدينة باريس ويطرب المارة والسياح ومتابعون: (عبرنا وانتصرنا)

تداول رواد مواقع التواصل بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حظي بمتابعات واسعة بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مواطن سوداني وهو يعزف على جهاز (الأورغ) ويغني بأحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وتغنى السوداني بصوت جميل خلال عزفه ببعض الأغنيات السودانية الشهيرة مثل (قبال ميعادنا بساعتين) والتي أطربت المارة والسياحة وسط تعليقات مشيدة من المتابعين الذين كتبوا: (عبرنا وانتصرنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين