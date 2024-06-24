شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تتقمص دور المعلمة وتمنح متابعيها دروس مجانية (نهدي ليهم المعلمة في الكرسي دايراني اشوف درسي)

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صورة حديثها عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بكامل أناقتها خلال الصورة التي تم التقاطها لها من حفل غنائي.

وكتبت هدى عربي, على الصورة التي حظيت بتفاعل كبير من المتابعين: (الناس المنتظرين الدرس الجاي نهدي ليهم المعلمة في الكرسي دايراني اشوف درسي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين