شاهد بالفيديو.. ناشط مصري معروف يبدي اعجابه بأغنيات الفنان السوداني الراحل محمد الأمين ويقرأ بانبهار شديد نص أغنيته الشهيرة (أشوفك بكرة في الموعد)

عبر ناشط مصري شهير عن اعجابه بالأغنيات السودانية وكلماتها وخصوصاً أغنيات الفنان الراحل محمد الأمين الملقب بالباشكاتب.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغزل الناشط أحمد تايسون, في أغنيات الباشكاتب ووصف الفنان الراحل بأنه يمتلك مكتبة موسيقية.
وردد تايسون, بانبهار شديد نص أغنية الفنان محمد الأمين, الشهيرة (أشوفك بكرة في الموعد تصور روعة المشهد).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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