شاهد بالفيديو.. قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة “كيكل” يفاجئ المتابعين بمقطع جديد: (الحرب دي ما فيها زول منتصر ونحنا أخوان بنقتل في بعضنا والقوات المسلحة مؤسسة عريقة على مستوى العالم ولا للحرب)

فاجأ القائد الميداني لقوات الدعم السريع, وقائدها بولاية الجزيرة “أبو عاقلة كيكل”, المتابعين بمقطع فيديو جديد طالب من خلاله بإيقاف الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدث “كيكل” بواقعية وبطريقة قوبلت باعجاب واستحسان عند جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وقال القائد الميداني للدعم السريع: (الحرب دي ما فيها زول منتصر ونحنا أخوان ومسلمين بنقتل في بعضنا, ونعلم أن جندي بالجيش تجده يقاتل أخيه أو إبن عمه بالدعم السريع).

كما تحدث “كيكل” عن القوات المسلحة ووصفها بالمؤسسة العريقة على مستوى العالم مطالباً بإيقاف الحرب, قائلاً (لا للحرب لكنها فرضت علينا نحن أبناء الهامش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين