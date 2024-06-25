وزير الداخلية المكلف يترأس وفد السودان المشارك في اجتماعات المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة في الدول الأعضاء

ترأس اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف وفد السودان المشارك في فعاليات المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة في الدول الاعضاء بمدينة نيويورك بامريكا ويرافقه الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان المؤتمر يناقش ثلاثة قضايا اساسية تتعلق بالنظم الجديدة لعمليات حفظ السلام و المجالات المحتملة للنزاعات بجانب منع النزاعات و العنف و استدامة السلام والعمل علي تعزيز عمليات السلام و انفاذه.

المكتب الصحفي لشرطة السودان