سياسية
مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات يتفقد ادارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الاحمر
تفقد اللواء شرطة نصرالدين صالح عبدالرحمن مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات مبانى ادارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الاحمر رفقة العميد شرطة معتصم ابراهيم يعقوب مدير الدائرة الفنية للمكافحة بحضورالعقيد شرطة ادم محمد صالح مدير إدارة مكافحة المخدرات بالولاية
مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات اوضح الجهود المبذولة للارتقاء ببيئة العمل وايجاد الحلول العاجلة لكافة المشاكل التي تعترض سير تنفيذ الخطط وإيجاد الحلول لها ، داعيا الي تضافر الجهود للحد من انتشار المخدرات حفاظا علي عقول الشباب وحماية المجتمع من تلك الافة لتصبح بلادنا خالية من المخدرات ، مبينا ان الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات ياتي بالتعاون مع اللجنة القومية فى السادس والعشرون من الشهر الجارى تحت شعار ( الادلة واضحة لنستثمر فى الوقاية) مبينا ان الاحتفال يجي استنادا الى قرار الامم المتحدة بموجب الجمعية العمومية رقم (١١٢/٤٢) في سبتمبر ١٩٨٧م.
وفى ذات السياق اشار الرائد شرطة (حقوقى) د. نزار حسن يوسف المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة المخدرات ان الاحتفال تشارك فيه عدد من الولايات في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد ، كاشفا ان الاحتفالية سبقتها انشطة متعددة ثقافية وتوعوية وسمنارات وبرامج ومحاضرات تستمر بعد اليوم الختامى بقيام حملة شبابية مكثفة تضم عدد من الولايات تهدف الى توعية الشباب بمخاطر المخدرات وتضافر الجهود للقضاء على أفة المخدرات التى تدمر عقول الشباب الذين هم أساس التنمية والتطور.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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