مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات يتفقد ادارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الاحمر

مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات اوضح الجهود المبذولة للارتقاء ببيئة العمل وايجاد الحلول العاجلة لكافة المشاكل التي تعترض سير تنفيذ الخطط وإيجاد الحلول لها ، داعيا الي تضافر الجهود للحد من انتشار المخدرات حفاظا علي عقول الشباب وحماية المجتمع من تلك الافة لتصبح بلادنا خالية من المخدرات ، مبينا ان الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات ياتي بالتعاون مع اللجنة القومية فى السادس والعشرون من الشهر الجارى تحت شعار ( الادلة واضحة لنستثمر فى الوقاية) مبينا ان الاحتفال يجي استنادا الى قرار الامم المتحدة بموجب الجمعية العمومية رقم (١١٢/٤٢) في سبتمبر ١٩٨٧م.