سياسية
المدير العام لقوات الشرطة المكلف يلتقي معتمد معتمدية اللأجئين
التقي الفريق شرطة محمد ابراهيم عوض الله مدير عام قوات الشرطة المكلف بمكتبه الاثنين الاستاذ موسي علي عطرون معتمد معتمدية اللأجئين.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مدير عام قوات الشرطة المكلف استمع الي تنوير مفصل من معتمد اللأجئين حول زيارته الي ولاية النيل الابيض رفقة المفوض السامي لشئون اللأجين تلك الزيارة التي اتت تكملة للزيارة التي قام بها للبلاد في فبراير الماضي والتي ناقش خلالها عدد من الموضوعات الخاصة بالاوضاع الانسانية بالولاية بجانب تفقده لمعسكرات اللأجئين ومراكز ايواء النازحين بالولاية بجانب لقاء المفوض السامي لشئون اللأجئين بوالي ولاية النيل الابيض وأعضاء حكومته حيث تلقي تنوير عن مجمل اوضاع اللأجئين بالولاية بجانب القضايا الخاصة بالمجتمعات المستضيفة والدور المنتظر للمفوضية في تقديم الدعم اللازم للأجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة خاصة وان الدعم المقدم من جانب المانحين يعتبر ضعيفا مقارنة بحجم وجود اللأجئين والنازحين بالولاية.
يذكر ان المفوض السامي لشئون اللأجئين اشار الي ضعف الدعم المقدم للأجئين خاصة بعد وقوفه ميدانيا علي الاوضاع التي تتطلب الدعم الكامل والفوري للمانحين.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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