سياسية
بالصور.. ابراهيم جابر يتفقد الضباط والجنود بمنطقة العوتيب بولاية نهر النيل
تفقد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر الضباط والجنود والمستنفرين بالخطوط الامامية بمنطقة العوتيب بولاية نهر النيل.
وتلقي سيادته يوم الاثنين تنويرا حول الأوضاع الأمنية بالمنطقة وأطمأن علي استعدادات القوات المسلحة والمستنفرين للدفاع عن الولاية في مواجهة مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وحيا سيادته الروح القتالية العالية والانسجام الكبير بين كافة المكونات العسكرية بالمنطقة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة