بالصور.. ابراهيم جابر يتفقد الضباط والجنود بمنطقة العوتيب بولاية نهر النيل

وتلقي سيادته يوم الاثنين تنويرا حول الأوضاع الأمنية بالمنطقة وأطمأن علي استعدادات القوات المسلحة والمستنفرين للدفاع عن الولاية في مواجهة مليشيا الدعم السريع المتمردة.