كباشي بولاية النيل الأبيض للوقوف على الأوضاع الأمنية

وصل عضو مجلس السيادة الإنتقالي نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي مساء الإثنين إلى ولاية النيل الأبيض.

وكان فى إستقباله وإلى الولاية عمر الخليفة عبدالله و اللواء الركن حيدر على الطريفي مشرف عمليات قطاع النيل الابيض واللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقة الثامنة عشر مشاة و اللواء شرطة تاج الدين حبيب الله عبدالمالك مدير شرطة الولاية والعميد العباسي محمد عبدالمحمود مدير جهاز المخابرات العامة بولاية النيل الأبيض.