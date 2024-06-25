الهندي عزالدين: هذين القائدين يمثلان خطرًا على “تمرد” الدعم السريع

قال رئيس تحرير صحيفة المجهر السياسي، الهندي عزالدين، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت اليوم على رئيس منظومة الصناعات الدفاعية وقائد القوات الجوية السودانية عديمة الأثر والقيمة،

وأضاف في تغريدة على منصة “إكس” أنها شهادة كفاءة وطنية ونوط جدارة تؤكد أن هذين القائدين يمثلان خطرًا على “تمرد” الدعم السريع.

#العربية_السودان