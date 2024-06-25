تلفزيون سنار كان في الموعد وتلفزيون السودان ينقل وجبات مطاعم استنبول!!

لا بد ان يعلم الجيش أن العمل الإعلامي هو من اهم ادوات القتال ضد العدو لأنه يقوم على السبق في توصيل الرسالة الإعلامية. وانظروا كيف كان المرجفون والخونة يبثون صور من الاحباط والقلق للشعب السوداني أمس في معركة جبل موية وسكتوا اليوم تماما.. بيان الناطق الرسمي للجنجويد المقدم خلا الفاتح قرشي والذي ترقي من جندي الى مقدم بين الظهر والمغرب ادخل القلق في نفوس الناس برغم الاكاذيب الذي بثته في ظل غياب او تأخر واضح من تلفزيون السودان ومن الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله علي ،والذي نجده يبث بيانات ينفي ما يجب ان يفعله الجيش،

ويعدد خسائر الجيش احيانا في وقت نحتاج الى كلمات طمأنينة في الملاحم المصيرية للجيش، واعتقد وهذا رأيي قد أصيب وقد أخطئ، أن هذا الرجل ليس هو رجل المرحلة، والجيش في هذه المرحلة محتاج لناطق رسمس اعلامي محنك بمعنويات كبيرة ولسان قوي .. ما قامت به تلفزيون سنار أمس يؤكد ما نقصده، فقد قدمت رسالة إعلامية في الموعد تماما وبث الطمأنينة وتثبيت الناس، عبر نقل فوري لأحداث عمليات جبل مون ودخول الجيش لمصنع سكر سنار بالصوت والصورة، وهذا مانعتبره مفخرة لأهل الإعلام جميعاً أساتذة وخبراء وممارسين،

وتناقلت وسائل الاعلام العالمية صورا من التلفزيون المحلي لولاية سنار بدلا من تلفزيون السودان، وأنجزت القناة رسالتها على أكمل وجه، في حين ان تلفزيوننا القومي الموقر ينقل في نفس اللحظات انواع الاكلات والمطبخ من مطاعم استنبول في تركيا ..

د. عنتر حسن

