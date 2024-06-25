شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية “لوشي” تقتحم “لايف” ماما كوكي وتتحدث لأول مرة عن مقطع حازم حلمي الفاضح والمسرب (يدي اليمين وجعتني) وتقول: (حازم لم ينصفني)

أطلت المذيعة والإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, ضيفة على الناشطة المعروفة كوثر عبد الله, عبر منصتها على “تيك توك”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدثت المذيعة الحسناء والمعروفة باسم “لوشي” عن تفاصيل مقطع صوتي مسرب كان قد أثار ضجة واسعة قبل سنوات.

وحمل المقطع الصوتي الذي تم وصفه بالفاضح في ذلك الوقت ألفاظ خارجة من المذيع حازم حلمي, مع إحدى الفتيات وزعم الكثيرون وقتها أن الفتاة هي “لوشي”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن الفتاة التي ربط المتابعون صوتها بصوت “لوشي” ظهرت في المقطع وهي تقول العبارة الشهيرة (يدي اليمين وجعتني).

الحسناء “لوشي” تحدثت لأول مرة باستفاضة عن التسجيل ونفت علاقتها به وأكدت في حديثها لماما كوكي: (الصوت ما صوتي وعلمت بالصدفة من شقيقي الذي أخبرني بانتشار مقطع صوتي على الفيس بوك وزعم الجمهور أن الفتاة التي ظهرت مع حازم هي لوشي).

وأضافت: (تواصلت مع حازم حلمي, وأكد لي أن الأمر إشاعة وطلب مني عدم التركيز مع حديث الناس, لكنه لم ينصفني على الرغم من أن الموضوع كاد أن يصل للمحاكم والقانون).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين