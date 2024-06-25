شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تستعرض مفاتنها بوصلة رقص فاضحة وساخرون: (بعد الحرب تنتهي النوعية دي ما عاوزين نشوفها في السودان)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية تقدم وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة على أنغام إحدى الأغنيات الهابطة.

وسخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاته من رقصات الفتاة التي أظهرت مفاتنها خلال الرقص, حيث كتب أحدهم معلقاً: (بعد الحرب تنتهي النوعية دي ما عاوزين نشوفها في السودان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين