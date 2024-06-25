شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية تظهر مع شاب وسيم وتقول: (وحياة أمي دا بقتل فيه وبقاضي فيه وبخش محاكم وبقى حقي) والجنس اللطيف يسخر منها: (بكرة بشلبوه منك والغناء يتحول مغارز)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمعلقين والمتابعين له عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة توتة عيد حسين وهي واقفة مع شاب وصفه المتابعون بالوسيم.

وقام محبي المطربة بتركيب الفيديو مع مقطع من أغنية لها تقول فيها: (وحياة أمي دا بقتل فيه وبقاضي فيه وبخش محاكم وبقى حقي).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد سخر المعلقون وخصوصاً الجنس اللطيف من المطربة, حيث كتبت إحدى المتابعات: (بكرة بشلبوه منك والغناء يتحول مغارز).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين