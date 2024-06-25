برامج توعية وارشادية خاصة بالاحتفال باليوم العالمي للمخدرات بولاية الخرطوم

كشف العميد شرطة حسين عباس دابي مشرف مكافحة المخدرات بولاية الخرطوم عن برامج وفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات والذي يأتي هذا العام تحت شعار (الادلة واضحة لنستثمر في الوقاية) والتي تشمل علي برامج متنوعة خاصة بالتوعية باضرار ومخاطر المخدرات حيث تم تنظيم محاضرة توعية بمحلية أمبدة بمقرها الجديد بمحلية كرري قدمها الرائد شرطة علي ادم علي بمشاركة العقيد شرطة د. طارق حماد الضو اختصاصي نفسي بمستشفى عبد العال الادريسي والذي تناول الاثار السالبة المترتبة علي الادمان.

ونفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* إن إدارة مكافحة المخدرات ولاية الخرطوم قد استعدت مبكرا للاحتفال باليوم العالمي للمخدرات تحت شعار (الادلة واضحة لنستثمر في الوقاية) (وان وقايه شبابنا من المخدرات مسؤولية الجميع ) تحت رعاية والي الخرطوم وإشراف مدير شرطة ولاية الخرطوم وتشتمل برامج الاحتفال علي إقامة برامج رياضية ومحاضرات توعوية وفد خصصت خطب الجمعة بجميع مساجد كرري للحديث مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها .

المكتب الصحفي لشرطة السودان