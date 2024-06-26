سياسية
الشمالية تستقبل وفد مجموعة شركات جياد الصناعية
استقبل والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله بمكتبه الثلاثاء وفد مجموعة شركات جياد الصناعية بحضور وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالولاية المهندس عمر علي صالح.
ورحب والي الشمالية بزيارة الوفد وأكد تقديم كافة التسهيلات لشركات جياد والرغبة في الاستفادة من منتجاتها ومشاريعها في المجالات المختلفة.
إلى ذلك انعقد الاجتماع المشترك الذي ضم حكومة الولاية ولجنة امن الولاية مع وفد مجموعة شركات جياد . وحيا والي الشمالية اسهامات شركات جياد في دعم المجهود الحربي واسناد القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة .
وأعلن الوالي عن منح جياد قطعة أرض في مساحة الف فدان لمزاولة انشطتها بالولاية مشيرا إلى رغبة الولاية في قيام شراكة معها لتنفيذ مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والكهرباء والتعدين.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جياد الصناعية عبد الله عبد المعروف إلى إمكانيات مجموعة جياد ومنتجاتها والاستعداد لتلبية احتياجات الولاية في مجال منظومة النظافة المتكاملة والمشاريع المنتجة الأسر والشباب بجانب الاجلاس المدرسي والطبي ومعدات صغار المزارعين فضلا عن توطين معدات التعدين.
سونا
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