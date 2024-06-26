الشمالية تستقبل وفد مجموعة شركات جياد الصناعية

استقبل والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله بمكتبه الثلاثاء وفد مجموعة شركات جياد الصناعية بحضور وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالولاية المهندس عمر علي صالح.

ورحب والي الشمالية بزيارة الوفد وأكد تقديم كافة التسهيلات لشركات جياد والرغبة في الاستفادة من منتجاتها ومشاريعها في المجالات المختلفة.

إلى ذلك انعقد الاجتماع المشترك الذي ضم حكومة الولاية ولجنة امن الولاية مع وفد مجموعة شركات جياد . وحيا والي الشمالية اسهامات شركات جياد في دعم المجهود الحربي واسناد القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة .