ورشه تدريبية على نظام الترصد المرضي لمحليتي الدندر والسوكي

أكدت الدكتورة مزاهر علي مصطفى أبوحاج، وزير الصحة المناوب بولاية سنار ومدير الطب العلاجي بوزارة الصحة، خلال مخاطبتها الورشة التدريبية حول الترصد المرضي لمحليتي الدندر والسوكي بولاية سنار لعام 2024، التي نظمتها الوزارة ممثلة في إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وشددت الدكتورة مزاهر على أهمية الترصد المرضي، داعية المتدربين للاستفادة من هذه الورشة خاصة مع اقتراب فصل الخريف الذي تظهر فيه العديد من الأمراض. وأكدت على ضرورة التشخيص السليم باعتباره أساس العلاج والتسجيل الصحيح للمعلومات، مشيرة إلى أن المعلومات الصحيحة هي أساس التخطيط السليم. كما أشادت بجهود وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية ودعمهما لوزارة الصحة، خاصة في حالات الطوارئ الصحية.

من جانبه، دعا ممثل إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة الاتحادية، خالد الجمري، إلى تسجيل المعلومات الصحية بشكل صحيح في السجل، مشيراً إلى أن أي معلومة في استمارات السجل مهمة ولها دور في التخطيط السليم. وأكد أن الهدف هو بناء نظام معلومات صحي قوي للترصد المرضي في الولايات، مثمناً جهود منظمة الصحة العالمية.