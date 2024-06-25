شاهد بالفيديو.. العرافة ليلى عبد اللطيف تعود بتنبؤات جديدة عن السودان: (جيش البرهان ستكون له الكلمة الأخيرة في الحرب وحكومة مدنية ستحكم البلاد وسينعم السودان بالأمن بفضل هاتين الدولتين)

عادت العرافة الللبنانية ليلى عبد اللطيف, بتنبؤات جديدة وذلك خلال استضافة بإحدى الفضائيات العربية خلال الأيام الماضية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدثت العرافة الشهيرة عن الوضع في السودان الذي يشهد حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت ليلى عبد اللطيف, في تنبؤاتها أن الجيش الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح البرهان ستكون له الكلمة الأخيرة في الحرب.

وأكدت العرافة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن الحكم في السودان سيتحول للمدنيين بعد سنة أو سنتين قد تزيد وقد تنقص.

كما توقعت ليلى عبد اللطيف, أن ينعم السودان بالأمن بفضل جهود المملكة العربية السعودية, وجمهورية مصر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين