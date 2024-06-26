“استعان بمنجم”.. تصريحات جدلية من اتحاد الكرة الهندي ضد مدربه السابق
اتهم الاتحاد الهندي لكرة القدم المدرب الكرواتي السابق للمنتخب الوطني الأول، إيغور شتيماتس، باللجوء إلى مناورات غير أخلاقية في عملية اختيار اللاعبين بعد إقالته من منصبه الأسبوع الماضي. تمت إقالته بسبب فشله في قيادة الفريق لتأهل الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
على مدار السنوات الخمس التي قضاها في منصبه، كانت العلاقة بين الاتحاد الهندي والمدرب الكرواتي متوترة. في مؤتمره الصحفي الأخير، أعلن شتيماتس (56 عاماً) أنه خضع لعملية جراحية في القلب بسبب مستوى التوتر الذي واجهه، ونفى الادعاءات الكاذبة والتدخلات ذات المصلحة الخاصة خلال فترة توليه المنصب.
في رد فعله المتأخر في وقت متأخر من ليلة الاثنين، أعلن الاتحاد الهندي أن الكرواتي قد ألحق الأذى بالاتحاد الوطني بسبب “تصريحاته السلبية”، وأكد أن البيان الصادر عن شتيماتس يهدف بشكل واضح إلى الإساءة إلى الاتحاد وتشويه صورته، وأن ذلك لا يتناسب مع سلوك محترف يعمل في هذه المنظمة لمدة تزيد عن خمس سنوات.
وتابع: “هذا السلوك عزز فقط اعتقاد الاتحاد الهندي لكرة القدم بأنه اتخذ القرار الصحيح، لسبب عادل، بإنهاء عقده”. وكان اتحاد الكرة الهندي مدد عقد مدربه في أكتوبر الماضي الذي حتى يونيو 2026.
أصبح شتيماتس الذي وصل مع كرواتيا كلاعب إلى نصف نهائي كأس العالم عام 1998، مدربا للهند في عام 2019 وساهم وإن كان لفترة وجيزة في قيادة المنتخب ليكون بين المئة الأوائل في التصنيف العالمي، وذلك للمرة الثانية فقط خلال قرابة ثلاثة عقود من الزمن.
لكن ولايته تميزت بالجدل، وذكر تقرير إعلامي في عام 2023 أنه استخدم منجما لاختيار تشكيلته في ادعاء وصفه شتيماتس في حينها بأنه “عار”.
لكن بيان الاتحاد الهندي قال إنه “شعرنا بالصدمة عندما لاحظنا اعتماده على أحد المنجمين لتحديد استدعاءات اللاعبين واختيارات الفريق”، قبل التدخل لوقف ذلك.
وقاد شتيماتس الهند للمشاركة في كأس آسيا بداية هذا العام، حيث خسرت جميع مبارياتها الثلاث.
وتحتل الهند التي أطلق عليها رئيس “فيفا” السابق السويسري، سيب بلاتر، لقب “العملاق النائم”، المركز 124 في التصنيف العالمي الحالي.
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