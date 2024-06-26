“استعان بمنجم”.. تصريحات جدلية من اتحاد الكرة الهندي ضد مدربه السابق

اتهم الاتحاد الهندي لكرة القدم المدرب الكرواتي السابق للمنتخب الوطني الأول، إيغور شتيماتس، باللجوء إلى مناورات غير أخلاقية في عملية اختيار اللاعبين بعد إقالته من منصبه الأسبوع الماضي. تمت إقالته بسبب فشله في قيادة الفريق لتأهل الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

على مدار السنوات الخمس التي قضاها في منصبه، كانت العلاقة بين الاتحاد الهندي والمدرب الكرواتي متوترة. في مؤتمره الصحفي الأخير، أعلن شتيماتس (56 عاماً) أنه خضع لعملية جراحية في القلب بسبب مستوى التوتر الذي واجهه، ونفى الادعاءات الكاذبة والتدخلات ذات المصلحة الخاصة خلال فترة توليه المنصب.

في رد فعله المتأخر في وقت متأخر من ليلة الاثنين، أعلن الاتحاد الهندي أن الكرواتي قد ألحق الأذى بالاتحاد الوطني بسبب “تصريحاته السلبية”، وأكد أن البيان الصادر عن شتيماتس يهدف بشكل واضح إلى الإساءة إلى الاتحاد وتشويه صورته، وأن ذلك لا يتناسب مع سلوك محترف يعمل في هذه المنظمة لمدة تزيد عن خمس سنوات.