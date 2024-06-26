دقيس يثمن انتصارات القوات المسلحة والمساندة لها في محور سنار

أشاد السيد عبد الغني دقيس، محافظ شؤون الرئاسة في إقليم النيل الأزرق، بانتصارات القوات المسلحة في محور سنار، مؤكدًا أن سنار يعد الخط الدفاع الأول للنيل الأزرق. وعبّر عن أمله في أن تستعيد القوات المسلحة قريبًا السيطرة على مدن وقرى الجزيرة والخرطوم وكردفان ودارفور. كما استعرض نتائج زيارة نائب رئيس مجلس السيادة للإقليم، حيث تفقد الخطوط الأمامية للقوات المسلحة والقوات المساندة في ولاية سنار، وشجّعهم على استعادة مدن الجزيرة والخرطوم وبقية الولايات.

وأوضح المحافظ أن حكومة الإقليم تسعى جاهدة للحد من البطالة وتشجيع الشباب على العمل والمشاركة في الدفاع عن الوطن والمشاركة في عملية البناء والتنمية والزراعة. وأشار إلى أن هناك توجيهات قد أُصدرت لجميع المحافظات في هذا الصدد. كما أشار إلى أن هناك قرارات صارمة ستتخذ لضبط الخدمة المدنية في الإقليم، وسيتم تنفيذها قريبًا.