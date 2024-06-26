بعد الانسحاب من “ديربي القاهرة”.. 4 عقوبات ضد الزمالك

نشرت وسائل إعلام مصرية عدة، الثلاثاء، خطابا من رابطة الأندية المحترفة موجها لنادي الزمالك يتضمن عقوبات ضد النادي العاصمي على خلفية قراره عدم خوض مباراة غريمه التقليدي الأهلي ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبحسب موقع “فيلغول” وصحيفة “المصري اليوم”، فإن الرابطة قررت اعتبار الزمالك مهزوما بنتيجة هدفين لصفر، وخصم 3 نقاط من رصيده بخلاف نقاط المباراة التي اعتبر فيها مهزوما. كما أوضح الخطاب أن رابطة الأندية قررت “معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب”.

ويتضمن الخطاب الذي يشمل 4 قرارات اتخذت بحق الزمالك، إيقاع عقوبة مالية يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة خلال وقت لاحق.

ولم تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قراراتها بصفة رسمية.

وقرر الزمالك عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مبررا ذلك بغياب مبدأ تكافؤ الفرص جراء عدم انتظام مباريات الدوري.

ومساء الاثنين، أصدر الزمالك بيانا يعلن فيه عدم خوضه لمباراة القمة مبررا ذلك بـ “ظروف قهرية” تمنعه. وقال النادي في بيانه إنه لن يخوض اللقاء “نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم”.

وأضاف البيان: “تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا”.

في الطرف المقابل، أكد النادي الأهلي في بيان، الاثنين، أنه تلقى خطابا يفيد بعدم إقامة مباراة القمة واعتباره فائزا بهدفين دون مقابل.

وتعاني المسابقة المصرية من عدم انتظام في برمجة المباريات وعدم تحديد بقية المواجهات المؤجلة للأندية وأبرزها الأهلي والزمالك.

وكان الزمالك أصدر بيانا في 17 يونيو الجاري، طالب فيه بالتحقيق في “مخالفات تحكيمية صارخة” خلال مباراته أمام النادي المصري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.

كما أكد النادي أنه “لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني من الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية”.

ودعا البيان أيضا إلى “انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل”.

ويتصدر نادي بيراميدز المسابقة برصيد 62 نقطة من 25 مباراة ويليه الأهلي ثانيا برصيد 45 نقطة من 19 مباراة (بعد حساب نقاط مباراة الزمالك)، ويحل المصري ثالثا برصيد 42 نقطة من 26 مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 21 مباراة (بعد خصم النقاط الثلاث).

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