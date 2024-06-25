أحمد الشاكر: “مواطني سنار خليكم صاحين” .. خليك ديدبان صاحي واحرص كل الحرص تكون في دفاعك وموقعك

قال بطل القوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر” بأن فرحتنا تكتمل بتحرير الجزيرة والخرطوم والفاشر وبابنوسة واي مكان فيهو مرتزقة حينضف بإذن الله .

النصر لسه ما أكتمل.

الناس تثبت وتدعو ربنا بالثبات والنصر .

خليك ديدبان صاحي واحرص كل الحرص تكون في دفاعك وموقعك .

أهلنا المواطنين استبشرو خير وخليكم واثقين في الله ثم فى قواتكم .

ما تخليك أداة بي إنك تشير الشائعات او تنشره او حتى تتفاعل معاها ،ما عشان زول عنده تفاعل في صفحته معناها كلامو صاح .طنش

مواطنى مدينة سنار خليكم صاحين يا اهلنا وبلغو في أقرب نقطة عسكرية عن أي حاجه مشبوهة اومتعاون ،او اي حركة حسيت بيها ممكن تسبب خطر.