سياسية

بالصور والفيديو.. انتشار عناصر الجيش السوداني بمدينة سنار عقب صد هجوم لقوات الدعم السريع

2024/06/25
أوضحت بعض المشاهد انتشار عناصر للقوات المسلحة السودانية بمدينة سنار عقب صد هجوم لقوات الدعم السريع.
وكانت قد سرت حالة من الرعب وسط سكان المدينة بعد سريان شائعات بدخول قوات الدعم السريع “المتمردة” إلى المدينة وذلك صباح ونهار الثلاثاء.
شاهد الصور والفيديو:
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الجزيرة – السودان

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