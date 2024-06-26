سنار -المستقبل يبدأ من التاريخ!!

على غير الكثير من المعارك والتى تجري في الكثير من الجبهات /كنت مطمئنا على معركة جبهة سنار ولا زلت وسأظل وانا شديد الاعتقاد في الما ورائيات ومنها أن على بوابة سنار سوف يعدم الجنجويد طفاي النار حتى وإن دخلوا المدينة وسكنوا بيوت الناس!!

سنار ليست مجرد مدينة وانما هي جغرافية وتاريخ أمة وسنجة وطن اقدم إنسان على الأرض والوعد على ذلك أن تنتصر سنار -مسالة وقت -لا أكثر !!

بذات قيمة سنار-المدينة والتقاطع وجبل موية سوف تندفع المليشيا وخلفها من خلفها فمرحبا بهم في أرض القتل !

رحم الله الشهداء والأحياء فالعودة الى سنار لها ثمن !!

بقلم بكري المدنى

