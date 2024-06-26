احذروا نصائح غير المتخصصين الصحية من مشاهير وسائل التواصل

قالت امرأة إنها دخلت المستشفى مصابة بحروق في المريء بعد أن جربت وصفة صحية خاصة بالجهاز الهضمي، قدمتها إحدى المشهورات من غير المتخصصات على مواقع التواصل الاجتماعي.

نصيحة صحية تنتهي بكارثة

وبحسب موقع “إندبيندنت عربية”، في فيديو حاز انتشارًا واسعًا على تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، حذرت امرأة من مخاطر الأخذ بنصائح مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بأمور الصحة والعافية.

وظهرت مستخدمة “تيك توك”، واسمها “لوتيني”، على المنصة في إبريل؛ كي تتحدث إلى المستخدمين بشأن نتائج صحية كارثية، انتهت إليها بعدما جربت وصفة “شاملة”، عرضتها إحدى المؤثرات مدعية أنها تساعد في عملية الهضم.

احذروا نصائح مشاهير التواصل

“الأفضل لكم أن تتوخوا الحذر بشأن الإصغاء إلى هؤلاء المؤثرين في أمور صحة الجسد وعافيته، وإلا فقد تنتهي بكم الحال في المستشفى كما حدث معي”.. بهذه النصيحة بدأت المرأة مقطع الفيديو الذي ضجت به المنصة، وحصد أكثر من مليونَي مشاهدة.

كذلك أوضحت المرأة أنها بدأت منذ نحو ست سنوات بمتابعة صفحة إحدى صانعات المحتوى الخاص بالصحة والعافية “الشهيرات” على وسائل التواصل الاجتماعي.

والمؤثرة التي لم تذكر المستخدمة اسمها شاركت المستخدمين محتوى حول “تعافي جسدها من حالة صحية مزمنة”، وهو المحتوى الذي ربما كانت “لوتيني” تشير إليه.

تجربتي المؤلمة

وقالت المستخدمة متحدثة عن تجربتها: “ذات يوم ظهر أمامي مصادفة أحد مقاطع الفيديو الخاصة بهذه المؤثرة، وفيه تعرض وصفة تساعدك على تيسير عملية الهضم عن طريق تغطية برتقالة (مقطعة) بالقرفة والفلفل الحار، وتناولها كلها، من دون التخلص من القشرة. لم يكن نزولها إلى المعدة ممتعًا على الإطلاق، واعتقدت أن في ذلك خيرًا لصحتي. حسبت أنني كنت أفعل الصواب لجسدي، وأنني سأتعافى وأتحسن لاحقًا، ولكني كنت مخطئة”.

“أصبحت مريضة جدًّا”

وكشفت “لوتيني” أنها “في النهاية أصبحت مريضة جدًّا”؛ لأنها تناولت وصفة المؤثرة الخاصة بصحة الجهاز الهضمي؛ ما اضطرها إلى الذهاب إلى المستشفى، وهناك أخبرت الطبيب بأنها أكلت برتقالة مقطعة ومغطاة بالقرفة والفلفل الحار، فرد عليها مستغربًا كما قالت: “لماذا تفعلين هذا بنفسك؟”.

وتتساءل “لوتيني”: “هل تعرفون ماذا كان جوابي؟ لقد رأيت شخصًا ما يفعل ذلك عبر الإنترنت”. وأضافت: “ما إن نطقت بهذه الكلمات حتى قلت في نفسي (أنا أستحق هذا. هذا جزائي)”.

الوصفة تسببت بحروق في المريء

بدوره، أشار الطبيب إلى أنها ربما تكون قد تسببت بظهور حروق في المريء لديها بسبب تناول البرتقال مع القرفة والفلفل الحار.

وطوال أشهُر عدة واظبت المرأة على زيارة مجموعة متنوعة من المتخصصين لعلاج المريء.

وتابعت “لوتيني”: “لقد خضعت لتنظير داخلي، وتبيَّن أنني في الحقيقة قد تسببت في إصابة المريء بحروق عدة”.

المشهورة أعادت نشر الوصفة الصحية

وبينما وقع ذلك قبل سنوات قالت مستخدمة الـ”تيك توك” إنه قد طُلب منها إبلاغ غيرها من المستخدمين عن التجربة التي أودت بها إلى المستشفى بعدما لوحظ أن الشخصية المؤثرة في مجال الصحة أعادت أخيرًا نشر الوصفة الصحية عينها الخاصة بالجهاز الهضمي على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

“خطر أن تصدق كل ما تراه”

وأعربت المرأة عن شعورها بالقلق تجاه إعادة نشر الوصفة قائلة: “يجعلني ذلك أشعر بالانزعاج؛ لأن مئات الآلاف من الأشخاص الآن يشاهدونها للحصول على معلومات. من الخطورة أن تقدم لشخص ما نصيحة ما وتقول: إنه العلاج لمشكلة الهضم لديك، ولكن الأخطر من ذلك أن تصدق كل ما تراه”.

“آخر مرة أستمع فيها إلى مشهورة في مجال الصحة”

وأضافت “لوتيني”: “بينما أعتقد أنه من مسؤولية المؤثرين وصانعي المحتوى أن يكونوا حذرين، أرى أن مسؤولية أكبر تقع علينا نحن للتمييز والتعامل مع كل محتوى نشاهده بحذر. إنها المرة الأخيرة التي أستمع فيها إلى مؤثر في مجال الصحة والعافية”.

وفي تعليقها شاركت “التيك توكر” تذكيرًا مهمًّا بأن “أجسام الناس مختلفة بعضها عن بعض، وليس في المتناول أن يناسب علاج واحد الجميع”.

الكشف عن صاحبة الوصفة

وقالت “إندبيندنت عربية”: على الرغم من أن السيدة لم تذكر اسم المؤثرة المتخصصة بالصحة والعافية في مقطع الفيديو الذي نشرته إلا أن شبكة الإنترنت لم تستغرق وقتًا طويلاً قبل أن تشير إلى أن “ليلسيبر Lilsipper” هي في الحقيقة صانعة المحتوى. علمًا بأنها مؤثرة شهيرة، ولديها أكثر من مليون متابع على “إنستغرام”.

واكتسبت “ليلسيبر”، المعروفة أيضًا باسم بيثاني، عددًا كبيرًا من المتابعين عبر الإنترنت بسبب وصفاتها وحِيلها التي تركز على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

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