بطولة يورو 2024.. تأهل إنكلترا والدنمرك وسلوفينيا إلى دور الـ16

تصدر المنتخب الإنكليزي المجموعة الثالثة بنهائيات “يورو 2024″، بتعادله السلبي مع نظيره السلوفيني مساء أمس الثلاثاء، على ملعب “راين إينرجي ستاديون” بكولن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة.

وتأهل منتخب “الأسود الثلاثة” إلى ثمن النهائي برصيد 5 نقاط، رفقة الدنمرك، الوصيف، وسلوفينيا، أفضل ثوالث، بعد تساوي المنتخبين في رصيد 3 نقاط والأهداف، وحسم فارق التصنيف كفة الدنمارك، بينما ودعت صربيا البطولة برصيد نقطتين.

وكانت إنكلترا قد تأهلت بالفعل إلى دور 16، وعلى الرغم من الأداء المتواضع مرة أخرى، إلا أن التعادل أبقاها في المركز الأول بالمجموعة.

إنكلترا تتعادل مع سلوفينيا وتتصدر المجموعة الثالثة

وواصل المنتخب الإنكليزي عروضه الباهتة في البطولة، رغم السيطرة على أغلب فترات المباراة، لكنه افتقر للفاعلية في الثلث الهجومي رغم الاعتماد على مواهب مميزة مثل الرباعي هاري كين وفيل فودن وبوكايو ساكا وجود بلينيغهام.

وشهدت الدقيقة 20 تسجيل بوكايو ساكا هدفًا للمنتخب الإنكليزي، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجود زميله فودن في موقف تسلل قبل إرسال الكرة الحاسمة من الجانب الأيسر.

وجاءت أخطر فرصة لإنكلترا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق كول بالمر، الذي شارك لأول مرة كبديل لساكا، وسدد كرة أرضية قوية أنقذها الحارس يان أوبلاك ببراعة.

وأثارت صفارة النهاية الفرحة في صفوف جماهير سلوفينيا، بينما غادر العديد من مشجعي إنكلترا قبل النهاية وأظهروا إحباطهم بإطلاق صيحات الاستهجان على اللاعبين.

الدنمرك تصطدم بمنتخب ألمانيا بثمن النهائي

وفي المجموعة نفسها، ضمنت الدنمرك مقعدًا في مرحلة خروج المغلوب من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، بعد تعادل سلبي مثير للأعصاب مع صربيا التي ودعت البطولة بعدما تذيلت ترتيب فرق المجموعة الثالثة.

واستحوذت الدنمرك على الكرة وصنعت العديد من الفرص، وتحكم كريستيان إريكسن في نسق اللعب من وسط الملعب، لكن الفريق لم يكن قادرًا على ترجمة سيطرته إلى أهداف وتعادل للمرة الثالثة في البطولة.

وتنتظر الدنمرك تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” بشأن مركزها النهائي في المجموعة، وإذا ما احتلت المركز الثاني أو الثالث، والذي سيؤثر على الفريق الذي ستواجهه في دور الستة عشر، اعتمادًا على عدد البطاقات الصفراء والحمراء بالمقارنة مع سلوفينيا.

ودافعت صربيا بقوة لفترات طويلة، لكنها لم تنجح في صناعة الفرص للمهاجم المخضرم ألكسندر ميتروفيتش، الذي طالب بركلة جزاء عدة مرات دون جدوى.

وأنهت صربيا مشوارها في البطولة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة.

وألغى الحكام هدفًا للفريقين خلال المباراة، الأول للدنمرك من ركلة ركنية خرجت من الملعب قبل أن يحولها أحد اللاعبين إلى الشباك، والثاني لصربيا بداعي التسلل.

قناة العربي