تجنب هذه الأطعمة والمشروبات على الطائرة.. مضيفات ينصحن

مع بدء موسم الصيف يعمد الملايين حول العالم إلى الخروج في عطلات والسفر لتمضية إجازات ممتعة.

غير أنه يجب توخي الحذر بشأن الأطعمة والمشروبات عند ركوب الطائرة، وفق ما كشفت مجموعة من مضيفات الطيران.

حيث بينت أن على الركاب توخي الحذر بشأن تناول مياه الصنبور والمشروبات الساخنة.

القهوة والشاي

وأوضحت إحدى المضيفات، واسمها ويتني، أن المياه المعبأة في زجاجات هي الاختيار الأفضل، داعية لتجنب مياه الصنبور، قائلة إن “الأمر كله يتعلق بعدد مرات تنظيف أنابيب مياه الصنبور”.

كما أضافت أن مياه الصنبور تستخدم أيضاً بشكل شائع لتحضير القهوة والشاي، لذا نصحت أيضاً بتجنبها، حسب ما نقل موقع “إندي 100”.

كذلك أردفت أن “معظم المضيفات لا يشربن ماء الصنبور أو القهوة أو الشاي”، لافتة إلى أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تسبب الجفاف أيضاً، وهو سبب آخر قد يشجع الأشخاص على محاولة تجنبها أثناء السفر. ونصحت بتجنب وضع الثلج في المشروب، حيث إنه يصنع غالباً باستخدام نفس ماء الصنبور.

شرائح اللحم

من جانبها، قالت مضيفة طيران في شركة “دلتا إيرلاينز” تدعى دينيس، إن شرائح اللحم المقدمة على متن الطائرة تكون غير صحية، حيث يتم طهيها بشكل “مبالغ فيه”.

كما أكدت على ضرورة تجنب الكحول، مشيرة إلى أنه “يؤثر على الجسم بشكل سلبي جداً عندما يكون الشخص على ارتفاعات عالية”، وذلك بسبب الجفاف وانخفاض مستويات الأكسجين في الجسم أثناء الطيران.

الفواكه والزبادي

أما بالنسبة للمعكرونة والحساء، فهي عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الملح على متن الرحلات الجوية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الضغط المنخفض يؤثر سلباً على حاسة التذوق، ما يدفع مقدمي خدمات الطيران إلى وضع الكثير من الملح دون أن يدروا.

كذلك أضافت ويتني أن “أي نوع من الشطائر التي تحتوي على لحم لذيذ بداخلها من المحتمل أن تحتوي على مستويات أعلى من الملح أيضاً”.

وفيما يخص الفواكه والزبادي، فقد حذرت المضيفات من أنها غالباً ما لا تكون طازجة عند تقديمها على متن الطائرات!

العربية نت