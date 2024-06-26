منوعات

ستة حصلوا على 100%.. تعرف على أسماء أوائل الثانوية العامة بالمسار العلمي في قطر

2024/06/26
qatar nln
قطر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يوم الثلاثاء نتائج الشهادة الثانوية العامة في قطر للعام الأكاديمي 2023 – 2024.

إليكم أسماء الطلبة الأوائل للشهادة الثانوية العامة – المسار العلمي.. الدور الأول:

1- عبدالرحمن الزيني (مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبنين).. النسبة: 100%

2- نيشان نعلبنديان (مدرسة الريان الخاصة بنين – بنات “بنين”).. النسبة: 100%

3- شذى خالد سليمان أحمد محمد (مدرسة الرسالة الثانوية للبنات).. النسبة: 100%

4- مدى غسان غانم (مدرسة أم حكيم الثانوية للبنات).. النسبة: 100%

5- آية الله فوزي عبدالفتاح محمد الصاوي (مدرسة المجتمع الإبتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات).. النسبة: 100%

6- جين مسعود رشيد (مدرسة إيبلا الدولية للبنات).. النسبة: 100%

7- رواد أكرم أحمد محمد حجر (مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين).. النسبة: 99.94%

8- عمر حسام الدين خليل السيد (مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين).. النسبة: 99.94%

9- محمد حسام محمد محمد إبراهيم (مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين).. النسبة: 99.94%

10- عبدالله محمد حسني طه سنار (الكعبان الإبتدائية الإعدادية الثانوية للبنين).. النسبة: 99.94%

11- عمر حسام الدين محمد أحمد محمد (مدرسة الكعبان الإبتدائية الإعدادية الثانوية للبنين).. النسبة: 99.94%

12- لما أيمن سيد محمد أحمد (مدرسة البيان الثانوية للبنات).. النسبة: 99.94%

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/26