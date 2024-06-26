ستة حصلوا على 100%.. تعرف على أسماء أوائل الثانوية العامة بالمسار العلمي في قطر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يوم الثلاثاء نتائج الشهادة الثانوية العامة في قطر للعام الأكاديمي 2023 – 2024.
إليكم أسماء الطلبة الأوائل للشهادة الثانوية العامة – المسار العلمي.. الدور الأول:
1- عبدالرحمن الزيني (مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبنين).. النسبة: 100%
2- نيشان نعلبنديان (مدرسة الريان الخاصة بنين – بنات “بنين”).. النسبة: 100%
3- شذى خالد سليمان أحمد محمد (مدرسة الرسالة الثانوية للبنات).. النسبة: 100%
4- مدى غسان غانم (مدرسة أم حكيم الثانوية للبنات).. النسبة: 100%
5- آية الله فوزي عبدالفتاح محمد الصاوي (مدرسة المجتمع الإبتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات).. النسبة: 100%
6- جين مسعود رشيد (مدرسة إيبلا الدولية للبنات).. النسبة: 100%
7- رواد أكرم أحمد محمد حجر (مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين).. النسبة: 99.94%
8- عمر حسام الدين خليل السيد (مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين).. النسبة: 99.94%
9- محمد حسام محمد محمد إبراهيم (مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين).. النسبة: 99.94%
10- عبدالله محمد حسني طه سنار (الكعبان الإبتدائية الإعدادية الثانوية للبنين).. النسبة: 99.94%
11- عمر حسام الدين محمد أحمد محمد (مدرسة الكعبان الإبتدائية الإعدادية الثانوية للبنين).. النسبة: 99.94%
12- لما أيمن سيد محمد أحمد (مدرسة البيان الثانوية للبنات).. النسبة: 99.94%
الشرق القطرية
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