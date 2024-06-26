وزير الداخلية القطري ووزير الأمن القومي الأمريكي يبحثان جهود تأمين مونديال 2026

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، بسعادة السيد أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها، وفقاً لما ورد في الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على منصة إكس.

‏كما وقع سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) وسعادة وزير الأمن القومي الأمريكي خطاب نوايا بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تأمين الأحداث الرياضية الكبرى خلال بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف التعاون الثنائي المشترك إلى تعزيز جهود تأمين بطولة كأس العالم 2026 من خلال مشاركة الخبرات التي اكتسبتها الكوادر الأمنية الوطنية خلال تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 ونقلها إلى الجهات الأمنية الأمريكية خلال الاستعداد لتنظيم بطولة كأس العالم 2026 ودعم جهودها في تنظيم البطولة.

الشرق القطرية