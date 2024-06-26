مسؤول الإعلام في حكومة دارفور: نتحدى كل النخب السياسية في كل الحقب أن تقدم دليلاً واحداً على تلقي مني أركو مناوي أموالاً نظير موقف سياسي

قال مسؤول الإعلام في حكومة إقليم دارفور عبد العزيز سليمان لـ”الشرق” بأن أركو مناوي قاتل لمدة 22 عاماً دون أن يتحصل على أموال مقابل مواقفه وخياراته السياسية.

مسؤول الإعلام في حكومة إقليم دارفور عبد العزيز سليمان لـ”الشرق”: محمد المختار مستشار حميدتي كان وما زال المسؤول الأول عن “شراء الذمم”.

مسؤول الإعلام في حكومة إقليم دارفور عبد العزيز سليمان لـ”الشرق”: نتحدى كل النخب السياسية في كل الحقب أن تقدم دليلاً واحداً على تلقي مني أركو مناوي أموالاً نظير موقف سياسي.

مسؤول الإعلام في حكومة إقليم دارفور عبد العزيز سليمان لـ”الشرق”: اتهامات مستشار حميدتي لحاكم الإقليم بطلبه مبالغ طائلة للوقوف مع الدعم السريع غير صحيحة وغير مقبولة.

الشرق للأخبار