سياسية
منظمة الهجرة الدولية: السودان يمثل أكبر أزمة نزوح في العالم
قالت منظمة الهجرة الدولية إن السودان يمثل أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث يوجد أكثر من 10.5 مليون نازح داخلياً، منهم 2.82 مليون قبل أبريل 2023 و7.72 مليون منذ اندلاع الحرب.
وكشفت المنظمة أن أكثر من ألفي أسرة نزحت من الفاشر بشمال دارفور خلال الأسبوعين الماضيين، ، كما لاحظت المنظمة زيادة في التدفقات عبر الحدود إلى البلدان المجاورة مثل تشاد، التي تستقبل حالياً ما يقرب من 4 آلاف فرد أسبوعياً يعبرون عبر أدري الحدودية.
قالت منظمة الهجرة الدولية إن السودان يمثل أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث يوجد أكثر من 10.5 مليون نازح داخلياً، منهم 2.82 مليون قبل أبريل 2023 و7.72 مليون منذ اندلاع الحرب.
وكشفت المنظمة أن أكثر من ألفي أسرة نزحت من الفاشر بشمال دارفور خلال الأسبوعين الماضيين، ، كما لاحظت المنظمة زيادة في التدفقات عبر الحدود إلى البلدان المجاورة مثل تشاد، التي تستقبل حالياً ما يقرب من 4 آلاف فرد أسبوعياً يعبرون عبر أدري الحدودية.
الشرق للأخبار
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