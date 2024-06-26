لجنة الامن بولاية سنار: سنار محمية بأهلها وفرسانها ولن ينال منها العدو

أكدت لجنة الأمن بولاية سنار، برئاسة والي الولاية المكلف الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله، أن الوضع في سنار آمن تماماً. وطمأنت اللجنة في بيانها القيادة العليا وكل أهل السودان بأن سنار بخير.

وأوضحت اللجنة أن سنار تعرضت بعد ظهر أمس لهجوم من سبع عربات تابعة لمليشيا الدعم السريع، بعد تعرضها لضغط كبير من القوات المسلحة وهيئة العمليات والمقاومة الشعبية والمستنفرين في منطقة جبل موية. وحاولت المليشيا خلق نوع من عدم الاستقرار، لكن القوات المسلحة تصدت لهم وطاردتهم وقضت عليهم.

وأكد بيان لجنة الأمن أن سنار محمية بأهلها وفرسانها وتاريخها، وأن العدو لن ينال منها. وأوضح البيان أن القيادة العسكرية بكافة مكوناتها جاهزة لصد أي عدوان. وأدانت لجنة الأمن بولاية سنار السلوك غير المسؤول للمليشيا وللأبواق التي تنشر أخباراً بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.