سياسية
منظمة مشاد: نعبر عن استهجاننا على ترويج الأخبار الكاذبة عن سقوط سنار
قالت منظمة مشاد بأنها تعبر عن استهجاننا على ترويج الأخبار الكاذبة عن سقوط سنار عبر الوسائط الإعلامية المضللة بغرض إثارة الخوف والهلع وسط المواطنين الآمنيين وزعزعة الأمن والاستقرار وندعوها لتحري الدقة والمصداقية في نقلها بما يجري من أحداث.
الجزيرة – السودان
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