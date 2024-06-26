حركة مناوي: هناك مُخطّطٌ جنجويدي استيطاني للقضاء على كل الإثنيات المكونة للنسيج الاجتماعي في دارفور

قالت حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، إنّ كلّ الدلائل والمؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن مليشيا الجنجويد تسعى إلى القضاء على كل الإثنيات المكونة للنسيج الاجتماعي في إقليم دارفور، لتحل محلها إثنيات تمثل الجهات التي يرغبون هم في تواجدها ليكونوا المستوطنين الجدد.

وأوضح مساعد الرئيس للشؤون السياسية في حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، أبو عبيدة الخليفة عبد الله التعايشي، إن حالة النزوح إلى الفاشر أثناء حصار وتقتيل المواطنين في المناطق الأخرى كما حدث في الجنينة ونيالا وغيرها كان استهدافاً ممنهجاً تم التخطيط له منذ وقت مبكر وبدقة.

وأضاف: “الآن يُمارسون الشيء نفسه على الذين يودون مغادرة مدينة الفاشر، إذ يتم قتل الرجال لمجرد محاولاتهم الخروج، والأمر الأكثر خطورةً ودموية هو القصف الدقيق على المستشفيات في مدينة الفاشر حتى يتم شلها بشكل كامل، وبالتالي ينهار النظام الصحي ويسبِّب الكوارث ويموت الناس نتيجة الأوبئة، والمُخطّط الأكثر خبثاً كان عند مُحاولة الجنجويد السَّيطرة على مصادر المياه في قولو والتي تعتمد عليها مدينة الفاشر اعتماداً كلياً، والغرض كان واضحاً وهو قطع الإمداد المائي عن الفاشر ليموت الناس بالعطش، وعند مُحاولة مغادرة المدينة يتم اغتيالهم أفراداً وجماعات، وبالتالي تصبح المدينة خالية من السكان، هذا هو المخطط الاستيطاني الجنجويدي الجديد وخططه الإجرامية ويوماً بعد يوم تتكشّف هذه المخططات”.

وختم التعايشي حديثه: “كل بنات وأبناء السودان ودارفور أينما كانوا الآن هُم يحتاجون إلى الوحدة والتكاتف لعبور هذه المرحلة الحرجة والانتصار على الأعداء”.

صحيفة السوداني