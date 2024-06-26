شاهد بالفيديو.. (قال أنا عاوزة أشلبو منها).. الحسناء “لوشي” تحكي قصتها مع خطيب صديقتها “السايطة” الذي اتهمها بالتحرش به بإرتداء أزياء مثيرة ورفع رجلها أمامه

حكت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء آلاء المبارك, قصتها مع صديقتها وخطيبها بدولة الإمارات التي تقيم فيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حلت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, ضيفة على الناشطة المعروفة كوثر عبد الله, عبر منصتها على إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “لوشي”, أن علاقتها مع صديقتها بدأت منذ سنين وتحديداً أيام الجامعة وانتهت بتصوير صديقتها لإحدى شقيقتها بملابس البيت وإرسالها لشباب.

وتابعت: بعد سنين طويلة من هذا الخلاف وجدتها على حسابي وتواصلت معها بعد أن قابلتها وطلبت السكن معي في الشقة التي أسكن فيها بالإمارات.

وواصلت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, بعد فترة اكتشفت أن لها علاقة حب مع شاب سوداني بالإمارات ويريد الزواج منها.

وتابعت سرد القصة التي حظيت باهتمام كبير: بعد فترة لاحظت تغير الفتاة تجاهي وعلمت أن خطيبها أخبرها واتهمني كذباً أنني أسعى لأن “أشلبه” منها والتحرش به بإرتداء أزياء مثيرة ورفع رجلي أمامه وهو ما لم يحدث لأقوم بعدها بقطع علاقتي معها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين