شاهد بالفيديو.. وجه إنذاراً لنده المريخ.. الهلال يمطر شباك حي الوادي نيالا بسباعية في افتتاح مباريات السوبر السوداني بتنزانيا

حقق فريق الهلال انتصاراً كبيراً وعريضاً على منافسه حي الوادي نيالا, بسبعة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات بطولة السوبر السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن البطولة المكونة من ثلاث فرق الهلال, والمريخ, وحي الوادي نيالا, تستضيفها تنزانيا.

ووفقاً لفيديو المباراة الذي نشرته بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد أمطر الهلال, شباك فريق الوادي, بنتيجة عريضة وجه بها انذاراً لنده المريخ, الذي سيواجهه في يوم الثلاثين من هذا الشهر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سجل أهداف الهلال السبعة عبد الرؤوف, ومحمد عبد الرحمن, وأبو عاقلة, وياسر مزمل, وهدفين للمحترفين بابي عبدو, وجان كلود.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين