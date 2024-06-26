شاهد بالصورة والفيديو.. شباب سودانيون يطربون عامل “قهوة” مصري بالقاهرة بعد ترديدهم الأغنية المصرية الشهيرة “سلامات” وساخرون: (جنقو فيصل مالوش حل)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي باعجاب المتابعين على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شابين سودانيين يجلسان على إحدى القهاوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

https://www.facebook.com/reel/777140387953553

وردد الشابين السودانيين, أثناء جلوسهما في انتظار طلبهما, الأغنية المصرية الشهيرة “سلامات” بصوت جميل وطروب.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أبهر الشابين عامل القهوة الذي تفاعل مع أدائهما للأغنية بالرقص وهو يحمل “العصير” وسط سخرية الجمهور السوداني الذي كتب: (جنقو فيصل مالوش حل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين