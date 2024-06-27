شرطة ولاية نهر النيل تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

احتفلت اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بولاية نهرالنيل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمقر إدارة مكافحة المخدرات بعطبرة بحضور د / أمل أحمد المجذوب وزير الصحة بحكومة الولاية ورئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والاستاذ / مصطفى الشريف وزير الثقافة والإعلام والاستاذ / لؤي مصطفى وزير الشباب والرياضة واللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل إلى جانب مدراء الدوائر والإدارات العامة والمتخصصة والقوات النظامية والإعلاميين والفنانين والباحثين والأطباء والمهتمين بقضية المخدرات.

العقيد شرطة / عبدالرحيم محمد عبدالعزيز مدير إدارة مكافحة المخدرات بالولاية رحب بالحضور وحيا أعضاء اللجنة العليا لمكافحة المخدرات وقيادات حكومة الولاية ومنظمات المجتمع المدني بالولاية على إهتمامهم المتعاظم بمكافحة المخدرات والحد من آثارها على الفرد والمجتمع مؤكداً مضي إدارته قدماً في إنفاذ خططها الأمنية والتوعوية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة لمحاصرة المروجين والتجار والحد من نشاطهم وتقديمهم للعدالة حفاظاً على سلامة المجتمع.

اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل دق ناقوس الخطر مشيراً في كلمته إلى أن ولاية نهرالنيل مستهدفة بصورة واضحة معتبراً أن المخدرات أصبحت سلاحاً يستخدمه الأعداء للقضاء على العقول التي تفكر والأيادي التي تبني والسواعد التي تحمل السلاح دفاعاً عن الأرض والعرض.

ووجه سيادته نداءً عاجلاً لكافة فئات المجتمع وللأسر بضرورة تفعيل أدوات الرقابة الأبوية والمجتمعية والتبليغ الفوري عن أي مروج أو متعاطي إنقاذاً له في المقام الأول وحماية للمجتمع من خطورته.