شاهد بالفيديو.. المستشار السابق لقائد الدعم السريع يواصل تفجير المفاجأت: (القائد عثمان عمليات تم وضعه تحت الإقامة الجبرية بعد خلافاته مع حميدتي و “كيكل” في ورطة كبيرة)

واصل الدكتور يعقوب الدموكي, المستشار الإعلامي السابق لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” تفجير المفاجأت.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حل الدموكي, ضيفاً على فضائية الزرقاء, كشف من خلاله بعض الأسرار عن الشخصيات البارزة بالدعم السريع.

وأكد مستشار حميدتي, السابق أنه ومن خلال علمه من بعض المصادر أن القائد عثمان عمليات, الضابط الذي كان منتدب من الجيش للدعم السريع يقيم تحت الإقامة الجبرية.

وكشف الدموكي, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن عثمان عمليات, كان قد دخل في خلافات مع قائد الدعم السريع, والذي اتهمه بالعمل لصالح جهات أخرى وهو ما دفع قوات الدعم السريع لوضعه تحت الإقامة الجبرية بعد الحرب مباشرة.

وعن وضع قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل, أكد الدموكي, أن هذا الرجل في ورطة كبيرة نظراً لأن الدعم سينقطع عنه بعد تحرير الجيش للفاشر, وستتم محاصرته في ولاية الجزيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين