شاهد.. الفنانة عشة الجبل تخطف الأضواء على مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة والجنس اللطيف يعلق: (عملتي شنو خليتي لونك يظبط كدة)

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة للفنانة الضجة عشة الجبل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطفت الفنانة الملقبة بالجبلية الأضواء بصورها التي تم التقاطها لها خلال جلسة حديثة.

وأبهرت الجبلية, المتابعون وخصوصاً الجنس اللطيف الذي عبر عن انبهاره بإطلالته الجديدة, وكتبت إحدى المعلقات: (عملتي شنو خليتي لونك يظبط كدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين