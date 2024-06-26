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شاهد.. الفنانة عشة الجبل تخطف الأضواء على مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة والجنس اللطيف يعلق: (عملتي شنو خليتي لونك يظبط كدة)

2024/06/26
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نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة للفنانة الضجة عشة الجبل.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطفت الفنانة الملقبة بالجبلية الأضواء بصورها التي تم التقاطها لها خلال جلسة حديثة.

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وأبهرت الجبلية, المتابعون وخصوصاً الجنس اللطيف الذي عبر عن انبهاره بإطلالته الجديدة, وكتبت إحدى المعلقات: (عملتي شنو خليتي لونك يظبط كدة).

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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