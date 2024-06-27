والي الخرطوم: تضحيات أبطال معركة الكرامة جديرة بالتقدير

قال والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إن التضحيات التي يقدمها أبطال معركة الكرامة تستحق التقدير، مشدداً على أهمية رعاية أسر الشهداء والجرحى وتقديم العون لهم.

جاء ذلك خلال توزيعه لدعم ديوان الزكاة بالولاية لجرحى العمليات في المستشفى العسكري بوادي سيدنا، بحضور مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني، ومدير ديوان الزكاة بالولاية محمد يعقوب غزالي، وقائد المستشفى العسكري. وأبدى الوالي استعداد الجهات الداعمة للعمل مع إدارة المستشفى لتحديد الاحتياجات الضرورية للجرحى بما يسهم في شفائهم العاجل.