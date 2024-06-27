طوارئ الخرطوم تبدأ إعادة الاعمار

بدأت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، في اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الترتيبات الخاصة لورشة عمل إعادة الإعمار. حيث بدأت الإدارة المعنية اتصالاتها بالخبراء وأصحاب التجارب في التخطيط الاستراتيجي.

وفي سياق ذي صلة، استمع الاجتماع إلى بعض النماذج العالمية المعتمدة في إعادة الإعمار، قدمها بروفيسور محمد حسين أبوصالح، الخبير الدولي في التخطيط الاستراتيجي. وأبرز الاجتماع عدة مقترحات تركزت بشكل أساسي على إعطاء أولوية لإعادة إعمار المرافق الخدمية التي تدمرت بسبب الحرب، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها.