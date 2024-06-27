والي سنار يبحث مع ناظر قبيلة كنانة والتوم هجو اسناد القوات المسلحة

بحث والي سنار المكلف، الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله، مع ناظر عموم قبيلة كنانة بالسودان الفاضل إبراهيم الفوده والقيادي التوم هجو، خلال لقائهما الاربعاء بمكتب قائد الفرقة السابعة عشر مشاة بسنجة، دعم القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد.

أكد والي سنار أن الإدارة الأهلية هي أساس المجتمع والمخزون الفكري، مشيراً إلى أن القائد الحقيقي للمجتمع هو رجل الإدارة الأهلية. وشدد على اهتمامهم بتسليح شباب المقاومة الشعبية واستعدادهم لدحر المارقين. وأوضح أن لقاءه بالناظر يأتي استكمالاً للقاء رئيس مجلس السيادة السوداني، مشيداً بمجهودات التوم هجو ودعمه للقوات المسلحة بعدد من المقاتلين في الصفوف الأمامية.

من جهته، قال قائد الفرقة السابعة عشر مشاة سنجة، اللواء ركن عثمان إسماعيل سراج، إن الشائعات التي تطلقها أبواق المليشيا لن تؤثر على معركتهم ضد المتمردين. وأشاد بنضالات الإدارة الأهلية ومساهمة سكان سنار في المقاومة الشعبية، بالإضافة إلى دعم المواطنين اللامحدود للقوات المسلحة. وأكد اهتمامهم بتوفير السلاح للمقاومة الشعبية في منطقة الدالي لتكون سنداً للقوات المرابطة هناك لحراسة الحدود الجنوبية.