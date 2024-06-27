سياسية

والي سنار يبحث مع ناظر قبيلة كنانة والتوم هجو اسناد القوات المسلحة

2024/06/27
التوم هجو

بحث والي سنار المكلف، الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله، مع ناظر عموم قبيلة كنانة بالسودان الفاضل إبراهيم الفوده والقيادي التوم هجو، خلال لقائهما الاربعاء بمكتب قائد الفرقة السابعة عشر مشاة بسنجة، دعم القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد.

أكد والي سنار أن الإدارة الأهلية هي أساس المجتمع والمخزون الفكري، مشيراً إلى أن القائد الحقيقي للمجتمع هو رجل الإدارة الأهلية. وشدد على اهتمامهم بتسليح شباب المقاومة الشعبية واستعدادهم لدحر المارقين. وأوضح أن لقاءه بالناظر يأتي استكمالاً للقاء رئيس مجلس السيادة السوداني، مشيداً بمجهودات التوم هجو ودعمه للقوات المسلحة بعدد من المقاتلين في الصفوف الأمامية.

من جهته، قال قائد الفرقة السابعة عشر مشاة سنجة، اللواء ركن عثمان إسماعيل سراج، إن الشائعات التي تطلقها أبواق المليشيا لن تؤثر على معركتهم ضد المتمردين. وأشاد بنضالات الإدارة الأهلية ومساهمة سكان سنار في المقاومة الشعبية، بالإضافة إلى دعم المواطنين اللامحدود للقوات المسلحة. وأكد اهتمامهم بتوفير السلاح للمقاومة الشعبية في منطقة الدالي لتكون سنداً للقوات المرابطة هناك لحراسة الحدود الجنوبية.

وقال التوم هجو ان سنار ستظل متماسكة وموحدة بفضل انسانها وستظل تمثل انموذج في الدفاع عن الارض والعرض من خلال الانسجام الكبير بين السلطة العسكرية والتنفيذية والمجتمع المحلي مشيرا الى ان يوم امس كان تحد كبير للقوات المسلحة التي كسبت الرهان بدحر المليشيا. وقال ان التسليح للمقاومة الشعبية مهم جدا لكن يجب ان يكون تحت امرة القوات المسلحة.
واوضح ان سنار هي اساس الدولة السودانية وستظل صامدة كصمود انسان سنجة الذي هو اساس البشرية.
قال ناظر عموم قبيلة كنانة بالسودان اننا نجدد وقفتنا مع القوات المسلحة من اجل بقاء الدولة السودانية وحفاظا على النسيج الاجتماعي مؤكدا ان دعمهم سوف يتواصل من اجل تحرير كل شبر من ارض السودان لافتا الى ضرورة تسليح شباب المقاومة الشعبية بمنطقة الدالي بغرض وقوفهم مع اخوانهم مع القوات المسلحة الذين يرابطون من اجل حماية الحدود الجنوبية.
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سونا

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