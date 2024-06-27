كباشي في سنار خط النار يؤكد عزم القوات المسلحة على إفشال كل المخططات

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول شمس الدين كباشي، إلى سنار برفقة اللواء الركن سامي الطيب، قائد الفرقة الثامنة عشرة مشاة.

وكان في استقباله بمدينة سنار اللواء الركن د. ربيع عبدالله، قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية وقائد متقدم سنار، والعميد الركن علي بيلو، قائد اللواء 256 دفاع جوي، ومشرف جهاز المخابرات العامة بالولاية.

وتلقى نائب القائد العام تقريرًا مفصلًا حول الموقف العملياتي في القطاع واستعداد القوات لصد أي محاولات من قبل العدو لزعزعة أمن واستقرار ولاية سنار.

وأشاد بجاهزية متقدم سنار والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة وجهاز المخابرات ومنسوبي الشرطة والمستنفرين من المقاومة الشعبية، مثنيًا على الأداء البطولي في المحاور المختلفة الذي أجبر المليشيا على التراجع بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.