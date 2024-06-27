وزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم: هناك سرقات بمصفاة الخرطوم شملت حتى الأثاثات بجانب التخريب والتلف المتعمد في الحقول

قال وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم بأن هناك سرقات بمصفاة الخرطوم شملت حتى الأثاثات بجانب التخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة “الكوابل” الخاصة بالآبار.

– التحسينات جارية في محطة كهرباء سواكن التحويلية والتي من شأنها زيادة قوة الشبكة بما يقلل تكاليف الطلب على البارجة التركية.

الجزيرة – السودان