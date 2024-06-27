سياسية

وزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم: هناك سرقات بمصفاة الخرطوم شملت حتى الأثاثات بجانب التخريب والتلف المتعمد في الحقول

2024/06/27
نفط - غاز - بترول - بنزين - وقود
مصفاة الجيلي - مصفاة الخرطوم - نفط - غاز - بترول - بنزين
قال وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم بأن هناك سرقات بمصفاة الخرطوم شملت حتى الأثاثات بجانب التخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة “الكوابل” الخاصة بالآبار.
– التحسينات جارية في محطة كهرباء سواكن التحويلية والتي من شأنها زيادة قوة الشبكة بما يقلل تكاليف الطلب على البارجة التركية.
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الجزيرة – السودان

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