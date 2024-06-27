سياسية

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: حوالي 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر شمال دارفور بسبب الاشتباكات

2024/06/27
الامم المتحدة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان بأن السودان يواصل الانزلاق إلى حالة من الفوضى، مع تفاقم الأزمة الإنسانية والأثر المروع للنزاع على المدنيين في الفاشر وغيرها من نقاط الصراع الساخنة.
– خلال الأشهر الثلاثة الماضية.. حوالي 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر شمال دارفور بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المدينة.
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