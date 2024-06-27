مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: حوالي 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر شمال دارفور بسبب الاشتباكات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان بأن السودان يواصل الانزلاق إلى حالة من الفوضى، مع تفاقم الأزمة الإنسانية والأثر المروع للنزاع على المدنيين في الفاشر وغيرها من نقاط الصراع الساخنة.