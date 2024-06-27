سياسية
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: حوالي 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر شمال دارفور بسبب الاشتباكات
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان بأن السودان يواصل الانزلاق إلى حالة من الفوضى، مع تفاقم الأزمة الإنسانية والأثر المروع للنزاع على المدنيين في الفاشر وغيرها من نقاط الصراع الساخنة.
– خلال الأشهر الثلاثة الماضية.. حوالي 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر شمال دارفور بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المدينة.
الشرق للأخبار
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