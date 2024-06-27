جورجيا تفاجئ البرتغال وتنتقل إلى دور 16 ببطولة أوروبا

تمكن المنتخب الجورجي من تحقيق فوز كبير على البرتغال بنتيجة 2-صفر في مباراة جرت يوم الأربعاء، مما جعلها تتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم 2024. يعتبر هذا التأهل إنجازًا تاريخيًا لجورجيا في أول مشاركة لها في بطولة كبيرة.

تصدرت جورجيا إحدى المجموعات كواحدة من أربعة منتخبات تأهلت إلى دور الستة عشر، إلى جانب سلوفينيا وهولندا وسلوفاكيا. ستواجه جورجيا منتخب إسبانيا في دور الستة عشر.

في المجموعة ذاتها، تأهلت البرتغال بالفعل كأول المجموعة بعد فوزها 2-1 على التشيك و3-صفر على تركيا، وستواجه سلوفينيا في دور الستة عشر.

تأهلت تركيا أيضًا كوصيف المجموعة برصيد ست نقاط بعد فوزها 2-1 على التشيك. أما جورجيا فقد حلت في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

بتأهل جورجيا، ودعت المجر منافسات البطولة حيث احتلت المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط.

جورجيا نجحت أيضًا في منع اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو (39 عامًا) من تحقيق رقم قياسي جديد، حيث كان يحتاج للتسجيل ليتجاوز الرقم القياسي الذي حققه الكرواتي لوكا مودريتش (38 عامًا) قبل بضعة أيام، ويصبح أكبر لاعب سنًا يسجل في تاريخ بطولة أوروبا.