جورجيا تفاجئ البرتغال وتنتقل إلى دور 16 ببطولة أوروبا
تمكن المنتخب الجورجي من تحقيق فوز كبير على البرتغال بنتيجة 2-صفر في مباراة جرت يوم الأربعاء، مما جعلها تتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم 2024. يعتبر هذا التأهل إنجازًا تاريخيًا لجورجيا في أول مشاركة لها في بطولة كبيرة.
تصدرت جورجيا إحدى المجموعات كواحدة من أربعة منتخبات تأهلت إلى دور الستة عشر، إلى جانب سلوفينيا وهولندا وسلوفاكيا. ستواجه جورجيا منتخب إسبانيا في دور الستة عشر.
في المجموعة ذاتها، تأهلت البرتغال بالفعل كأول المجموعة بعد فوزها 2-1 على التشيك و3-صفر على تركيا، وستواجه سلوفينيا في دور الستة عشر.
تأهلت تركيا أيضًا كوصيف المجموعة برصيد ست نقاط بعد فوزها 2-1 على التشيك. أما جورجيا فقد حلت في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.
بتأهل جورجيا، ودعت المجر منافسات البطولة حيث احتلت المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط.
جورجيا نجحت أيضًا في منع اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو (39 عامًا) من تحقيق رقم قياسي جديد، حيث كان يحتاج للتسجيل ليتجاوز الرقم القياسي الذي حققه الكرواتي لوكا مودريتش (38 عامًا) قبل بضعة أيام، ويصبح أكبر لاعب سنًا يسجل في تاريخ بطولة أوروبا.
وبدأت المباراة بإيقاع سريع وفجرت جورجيا مفاجأة عندما افتتحت التسجيل بعد 93 ثانية فقط من صفارة البداية، إذ شنت هجمة مرتدة سريعة وتلقى خفيتشا كفاراتسخيليا طولية ثم انطلق إلى منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.
وحاول منتخب البرتغال الحفاظ على هدوئه وفرض سيطرته على مجريات اللعب بشكل واضح مقدما أكثر من محاولة لإدراك التعادل.
وتوالت هجمات البرتغال بحثا عن هز الشباك لكن أغلبها افتقد الحدة الكافية كما وجهت جورجيا تركيزها بشكل أساسي إلى التأمين الدفاعي وفرضت رقابة لصيقة على رونالدو.
وكاد جواو فيلكس أن يتعادل للبرتغال في الدقيقة 31، إذ سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.
وتلقى رونالدو طولية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34 وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى، لكن الدفاع تصدى للكرة وأخرجها إلى ركنية لم تستغل.
وأهدر كفاراتسخيليا فرصة تسجيل الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 50، إذ تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء لكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس البرتغالي بسهولة.
وتوقف اللعب في الدقيقة 55، إذ لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من تعرض لوكا لوتشوشفيلي لعرقلة من جانب أنطونيو سيلفا.
وبعد مراجعة قصيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء لجورجيا سجل منها جيورج ميكاوتادزي الهدف الثاني في الدقيقة 57.
وفقد رونالدو فرصة تحطيم الرقم القياسي لأكبر لاعب سنا يسجل في بطولة أوروبا خلال مباراة اليوم، عندما خرج في الدقيقة 65 وقد بدا عليه الغضب والإحباط لدى خروجه من أرضية الملعب.
واستمرت سيطرة البرتغال لكن دون فاعلية هجومية، وحافظت جورجيا على نظافة شباكها لتنهي المباراة فائزة بثنائية نظيفة وتتأهل لدور الستة عشر.
رويترز
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