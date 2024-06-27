مدير شرطة ولاية كسلا يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات

*اللواء (م) الصادق محمد الازرق والي ولاية كسلا* أكد دعم حكومة الولاية في تسخير كافة إمكانياتها لمكافحة المخدرات بالولايه وحيا دور إدارة مكافحة المخدرات التي تضرب معاقل الترويج بايدي من حديد .وهنأ شرطة الولايه بكافة إداراتها للانجازات المتواليه للحد من انتشار الجريمه واكتشاف مايقع منها في زمن قياسي.