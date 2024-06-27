سياسية
مدير شرطة ولاية كسلا يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات
شهد اللواء شرطه حقوقي د. سفيان عبد الوهاب حمد رملي مدير شرطة ولاية كسلا* فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات وذلك بتشريف *اللواء (م) الصادق محمد الازرق والي الولاية* والعميد شرطه/ عمر عبد القادر الشيخ مدير شرطة محلية كسلا والمهندس ادم جرنوس مدير عام وزارة الشباب والرياضه.
*اللواء (م) الصادق محمد الازرق والي ولاية كسلا* أكد دعم حكومة الولاية في تسخير كافة إمكانياتها لمكافحة المخدرات بالولايه وحيا دور إدارة مكافحة المخدرات التي تضرب معاقل الترويج بايدي من حديد .وهنأ شرطة الولايه بكافة إداراتها للانجازات المتواليه للحد من انتشار الجريمه واكتشاف مايقع منها في زمن قياسي.
*اللواء شرطه حقوقي د. سفيان عبد الوهاب مدير شرطة الولايه* شكر منسوبي شرطة الولاية علي تنفيذ خطة تأمين الولايه خلال عيد الاضحي المبارك كذلك تأمين الطريق القومي.وابان *رملي* الدور الكبير الذي ظل يطلع به الاعلام بالولاية لعكس مجهودات شرطة الولايه .مما عزز الثقه الكبيره بين المواطن والشرطه.واشار *سفيان* الي خطط طموحه لشرطة الولايه خلال الفتره المقبله الشيء الذي يقوي من الاستقرار والأمن بالولايه.وامتدح مجهودات ادارة مكافحة المخدرات في العمل المنعي والضبطي.
وعلي ذات الصعيد شهد الاحتفال معرض تعريفي بأنواع المخدرات وأعمال مسرحيه توعويه.
الجدير بالذكر ظلت رئاسة شرطة الولايه تدعم كافة أعمال إداراتها لتحقق اعلي المعدلات في بسط الأمن بالولاية.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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