صامويل إيتو يخضع للتحقيق أمام لجنة الانضباط لـ”الكاف”

تمت استدعاء صامويل إيتو، رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم في الكاميرون، أمام لجنة التأديب في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يوم الثلاثاء الماضي. تم الاستماع إلى إيتو فيما يتعلق باتهامات بالتلاعب في مباريات دورة الترقية في الدوري المحلي لصالح عدة أندية مرتبطة به.

عند وصوله إلى القاهرة، طلب إيتو من الكاف بث الجلسة التي سيمثل فيها أمام لجنة الانضباط لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام في بلاده.

ووفقًا لصحيفة “أفريكا فوت يونايتد” الكاميرونية، يتهم إيتو بالمساعدة في التلاعب بالمباريات لصالح نادي فيكتوريا يونايتد المقرر أن يصعد إلى الدرجة الأولى (النخبة الأولى) في موسم 2022-2023.

تم تسريب تسجيل صوتي يظهر فيه إيتو ويبدو أنه يبرم اتفاقًا مع فالنتين نكوين، رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، وقد أثار هذا التسجيل نقاشًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يُشتبه أيضًا في وجود تضارب في المصالح بسبب عقده مع شركة الرهان المسؤولة عن الدوري الكاميروني، مما قد يؤدي إلى إيقافه في الأيام القادمة.