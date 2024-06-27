صامويل إيتو يخضع للتحقيق أمام لجنة الانضباط لـ”الكاف”
تمت استدعاء صامويل إيتو، رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم في الكاميرون، أمام لجنة التأديب في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يوم الثلاثاء الماضي. تم الاستماع إلى إيتو فيما يتعلق باتهامات بالتلاعب في مباريات دورة الترقية في الدوري المحلي لصالح عدة أندية مرتبطة به.
عند وصوله إلى القاهرة، طلب إيتو من الكاف بث الجلسة التي سيمثل فيها أمام لجنة الانضباط لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام في بلاده.
ووفقًا لصحيفة “أفريكا فوت يونايتد” الكاميرونية، يتهم إيتو بالمساعدة في التلاعب بالمباريات لصالح نادي فيكتوريا يونايتد المقرر أن يصعد إلى الدرجة الأولى (النخبة الأولى) في موسم 2022-2023.
تم تسريب تسجيل صوتي يظهر فيه إيتو ويبدو أنه يبرم اتفاقًا مع فالنتين نكوين، رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، وقد أثار هذا التسجيل نقاشًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يُشتبه أيضًا في وجود تضارب في المصالح بسبب عقده مع شركة الرهان المسؤولة عن الدوري الكاميروني، مما قد يؤدي إلى إيقافه في الأيام القادمة.
وأصدر صامويل ايتو بيانًا رسميا من القاهرة قبل ساعات أكد فيه: “صامويل إيتو يتمنى البث المباشر لتجربة الأداء الخاصة به في كأس أفريقيا”.
رئيس الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم طلب من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم السماح بالبث المباشر لجلسته أمام لجنة التحكيم التأديبية، هذا المطلب الذي يعبر عن رغبة عميقة في الشفافية لا يعبر بأي حال عن تحدٍّ للكيان المعني بعيدا عن وجهة النظر لأن مصداقية الكونفدرالية القارية ضرورة تهم أي زعيم رياضي إفريقي جاد. هذا الطلب صيغ لإزالة أي غموض في سياق إغراق الجهات السياسية الكاميرونية في الإجراء، التي تحالفت مع المصالح الشخصية المحددة.
يذكر صموئيل إيتو، إذا لزم الأمر، أنه قاد مهنة دولية دون أي غش وفي مراعاة حذر لقيم الرياضة والقواعد السارية. لذلك، فهو يرغب في غسل شرفه في الاحترام الصارم لحقوقه في الدفاع عن أي إشهار الجمهور هو أحد المبادئ الأساسية.
لذلك، فهو يعتزم ربط لاعبي كرة القدم القارية وعامة الجمهور بالبحث عن الحقيقة التي تشكل موضوع هذا الإجراء. باعتبار أن حوكمة رياضتنا لا يمكن أن تخفي الاحترام والاعتبار للاعبيها، فهو يدعو بتواضع الكاف إلى أن يكون بيتا زجاجيا يحكم فيه القادة المنتخبين للاتحادات الأعضاء بالإنصاف والشفافية.
الشروق الجزائرية
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